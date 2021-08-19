طابعات الكروت البلاستيكية زيبرا ZEBRA

(للبيع)
|لا شك أن طابعات الكرروت الأمريكية زيبرا هي الحل الأمثل والأكثر تقنية لطباعة الكروت البلاستيكية ابتداء من بطاقات الهوية وحتى بطاقات الإئتمان طابعة الكروت البلاستيكية زيبرا طباعه أسهل وأسرع وأتقن طباعه على وجه واخد ووجهين طابعة الكروت البلاستيكية الأمريكية زيبرا طباعه عصرية لا مثيل لها مميزات أخرى ضمان عامين تدريب مجاني أسعار منافسة فروعنا كافة أنحاء المملكة ودولة البحرين للتواصل والمراسلة واتس 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|0558860700- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|21/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103083
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