طابعات الكروت البلاستيكية المتطورة

(للبيع)
|طابعة الكروت البلاستيكية الذكيّة طابعة ذات وجه واحد طابعة ذات وجهين وذات التغليف الأمني سهولة الإستخدام سرعة الطباعة دقة عالية يوجد لدينا عروض على الأحبار وقسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا في "الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط". ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل عن طريق الهاتف أو الواتساب، على رقم: 0598589293
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo mahmod
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|العليا- الرياض
القصيم - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093743
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1 ريال
1 ريال
300 ريال
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1 ريال
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3,400 ريال
1 ريال
30 ريال
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30 ريال