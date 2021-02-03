طابعات الكروت البلاستيكية المتطورة

(للبيع)
|لتسهيل عملية طبع الكروت لدينا لكم وبسعر مناسب طابعات الكروت البلاستيكيةالحديثة الطباعة على وجه واحد والوجهين Smart 31D Dual Side Printer . فروعنا بالمملكة السعودية: الرياض – القصيم – الخبر – جدة-خميس مشيط ولنا فروع بدولة البحرين للاستعلام وطلب المنتج يرجى الاتصال على واتساب:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|0598589293
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|6/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082779
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1 ريال