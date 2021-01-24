طابعات الكروت البلاستيكية المتطورة

طابعة الكروت البلاستيكية الذكيّة طابعة ذات وجه واحد طابعة ذات وجهين وذات التغليف الأمني سهولة الإستخدام سرعة الطباعة دقة عالية يوجد لدينا عروض على الأحبار وقسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا في "الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط". ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل عن طريق الهاتف أو الواتساب، على رقم: 0598589293