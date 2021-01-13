طابعات الكروت البلاستيكية المتطورة

(للبيع)

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السعودية (القصيم) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
لتسهيل عملية طبع الكروت لدينا لكم وبسعر مناسب طابعات الكروت البلاستيكيةالحديثة الطباعة على وجه واحد والوجهين Smart 31D Dual Side Printer . فروعنا بالمملكة السعودية: الرياض – القصيم – الخبر – جدة-خميس مشيط ولنا فروع بدولة البحرين للاستعلام وطلب المنتج يرجى الاتصال على واتساب:
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرس- الرس
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/1/2021
رقم الإعلان: 2080224
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صورة الاعلان: طابعات الفواتير والباركود المتنوعة - في القصيم السعودية

طابعات الفواتير والباركود المتنوعة

(للبيع)

- في القصيم السعودية

طابعات الفواتير والباركود تتميز بفوة التحمل وسهولة الاداء وبسعر مناسب طبعة الفواتير والباركود سيو،ا.
العنوان:

القصيم - السعودية
القسم: 

اتصل

13/1/2021
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