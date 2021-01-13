طابعات الفواتير والباركود المتنوعة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: طابعات الفواتير والباركود المتنوعة - في القصيم السعودية

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طابعات الفواتير والباركود تتميز بفوة التحمل وسهولة الاداء وبسعر مناسب طبعة الفواتير والباركود سيو،الموفرة للوقت صورة واضحة مرضية للنتائج، +الضمان، فروعنا في الرياض وقصيم وجدة ولنا فروع في البحرين، والشحن لجميع أنحاء المملكة ، ولدينا خدمات الصيانة والتركيب. للتواصل عبر الواتساب:
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo00
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرس القصيم- القصيم
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/1/2021
رقم الإعلان: 2079787
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابات الانذار الخاصة بالمتاجر الحديثة

بوابات الانذار الخاصة بالمتاجر الحديثة

(للبيع)

لزيادة الامان والحماية داخل متجرك نقدم لكم بوابات تاغات الملابس والعطور التي تزيد الأمان وتمنع سرقة.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

13/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة كاشير وشاشات نقاط بيع

اجهزة كاشير وشاشات نقاط بيع

(للبيع)

مناسب لجميع المتاجر الصغير والكبيرة نقدم لك أجهزة الكاشير لتسهيل عملية البيع والشراء في المتاجر، حيث.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

13/1/2021
صورة الاعلان: اكسز كنترولDZTH-002

اكسز كنترولDZTH-002

(للبيع)

احمي نفسك الآن اجهزة الحضور والانصراف ببصمة الوجه متوفر لدينا جهاز اكسس كنترول بها خاصية التعرف على .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

13/1/2021
صورة الاعلان: بوابات الأشخاص physical security

بوابات الأشخاص physical security

(للبيع)

تعتبر البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص من أفضل التقنيات الحديثة للتحكم المادي في تواجد ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

12/1/2021
صورة الاعلان: ميزان الباركود الإلكتروني سهل الإستخدام

ميزان الباركود الإلكتروني سهل الإستخدام

(للبيع)

توفيرا للوقت والمجهود مع سهولة الاستخدام وبسعر مناسب ميزان الباركود الإلكتروني،حيث يكون مناسب للمحل.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

12/1/2021
صورة الاعلان: تاغات انذار لمنع سرقة الملابس

تاغات انذار لمنع سرقة الملابس

(للبيع)

لراحة بالك وانت داخل متجرك اتينا اليكم وبسعر مناسب تاغات بوابات الإنذارالتي تكون على شكل دائري توضع.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

12/1/2021
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صورة الاعلان: كاميرات الحماية الحرارية المتطورة

كاميرات الحماية الحرارية المتطورة

(للبيع)

كاميرات الحماية الحرارية:تعددت طرق مواجهة الفيروسات ومن اهمهما كاميرات حرارية ليلية ونهارية ، تصلح.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

12/1/2021
صورة الاعلان: مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

(للبيع)

يسعدنا ان نلبي جميع احتياجاتكم من الانارة الموفرة للطاقه والاضاءة ليد (الداخليه والخارجية) والفوانيس.
العنوان:

نجران - السعودية

100 ريال

11/1/2021
صورة الاعلان: بوابات كشق معادن المتطورة

بوابات كشق معادن المتطورة

(للبيع)

بوابة الكشف عن المعادن: تتميز البوابات لانها بسعر مناسب وتعمل على كشف المعادن التي كما معروف أهميته.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

11/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة الانذار المتطورة ضد السرقة

اجهزة الانذار المتطورة ضد السرقة

(للبيع)

احمى منزلك او شركتك او متجرك مع افضل جهاز إنذار لاسلكي لحماية الشركات والمنازل ضد السرقة، وإذا حدثت.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

11/1/2021
صورة الاعلان: جهاز النداء الالى للمستشفيات

جهاز النداء الالى للمستشفيات

(للبيع)

لتوفير اكبر قدر من الراحة للمرضى بالنسبة لموظف المستشفى والأطباء فإن البيجر يعتبر مهم جداً، وذلك ل.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

11/1/2021
صورة الاعلان: بوابات الانذار للمتاجر

بوابات الانذار للمتاجر

(للبيع)

إذا كنت تملك محل بيع ملابس وتريد تأمينه ضد السرقات، فإليك أحدث تكنولوجيا أجهزة الإنذار ضد سرقة الملا.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

11/1/2021
صورة الاعلان: جهاز البصمة بالوجه - أكسس كنترول

جهاز البصمة بالوجه - أكسس كنترول

(للبيع)

فى ظل أزمة كورونا المتصاعدة ومن أجل توفير أكبر قدر من الوقاية كان هذا الجهاز الرائع الأكسس كنترول ذو.

1 ريال

10/1/2021
صورة الاعلان: متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه

متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه

(فرص)

خبرة طويلة في إعداد وعمل الأبحاث الجامعية - ومشاريع التخرج والخطط التكميلية والاطار النظري - الماجست.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/1/2021
صورة الاعلان: حواجز ومصدات السيارات المتطورة

حواجز ومصدات السيارات المتطورة

(للبيع)

عرض خاص وبسعر مناسب المصدات الأمنية والحواجز الشوكية والمصدات الهيدروكلية حيث أنها عملية ومنظم وتعتب.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/1/2021
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