طابعات الفواتير والباركود المتنوعة

(للبيع)
|ـ طابعات الفواتير والباركود تتميز بفوة التحمل وسهولة الاداء وبسعر مناسب طبعة الفواتير والباركود سيو،الموفرة للوقت ومرضية للنتائج، +الضمان، ولنا فروع في الرياض وقصيم وجدة ولنا فروع في البحرين، والشحن لجميع أنحاء المملكة ، ولدينا خدمات الصيانة والتركيب. للتواصل عبر الواتساب:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo00
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|العليا الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078346
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1 ريال
6,300 ريال