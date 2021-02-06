طابعات الفواتير والباركود الفورية

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تفاصيل الإعلان
طابعة الفواتير الفورية التي تستخدم في المولات والمتاجر والمطاعم والمحلات بجميع أنواعها لتسهيل وتنظيم عمليات البيع وحساب الفواتير تعمل الطابعة بواسطه النقل الحراري المباشر نوع الورق ورق حراري سرعة طباعة الباركود: أقصى سرعة 127 ملم في الثانية سهولة الإستخدام يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا في "الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط". ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل عن طريق الواتساب، او الجوال على رقم0598589293
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- الرياض
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/2/2021
رقم الإعلان: 2084150
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6/2/2021
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تقدم مؤسسة رحاب التنمية عرض خاص علي طابعة الفواتير و الباركود المحمولة سيو – LK – P43 طابعة محمولة .
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3/2/2021
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31/1/2021
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طابعة الكروت البلاستيكية الذكيّة طابعة ذات وجه واحد طابعة ذات وجهين وذات التغليف الأمني سهولة الإست.
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26/1/2021
صورة الاعلان: طابعات الفواتير والباركود الفورية - في السعودية

طابعات الفواتير والباركود الفورية

(للبيع)

- في السعودية

لتوفير الوقت والجهد نقدم لكم العرض خاص علي طابعة الفواتير و الباركود سيو – LK – P43 طابعة محمولة وم.
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24/1/2021
صورة الاعلان: طابعات المستندات والفواتير الحرارية - في السعودية

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19/1/2021
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صورة الاعلان: طابعة فواتير - في السعودية

طابعة فواتير

(للبيع)

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19/1/2021
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكية - في السعودية

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18/1/2021
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكية المتطورة - في السعودية

طابعات الكروت البلاستيكية المتطورة

(للبيع)

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لتسهيل عملية طبع الكروت لدينا لكم وبسعر مناسب طابعات الكروت البلاستيكيةالحديثة الطباعة على وجه وا.
العنوان:

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17/1/2021
صورة الاعلان: طابعات الفواتير والباركود المتنوعة - في السعودية

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(للبيع)

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العنوان:

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13/1/2021
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكية الحديثة - في السعودية

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(للبيع)

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لتسهيل عملية طبع الكروت لدينا لكم وبسعر مناسب طابعات الكروت البلاستيكية الطباعة على وجه واحد والوج.
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5/1/2021
صورة الاعلان: طابعة الفواتير المحمولة المتطورة - في السعودية

طابعة الفواتير المحمولة المتطورة

(للبيع)

- في السعودية

لتوفير الوقت والجهد نقدم لكم العرض خاص علي طابعة الفواتير و الباركود المحمولة سيو – LK – P43 طابعة .
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4/1/2021
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العنوان:

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القسم: 

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: طابعة الفواتير المحمولة - في السعودية

طابعة الفواتير المحمولة

(للبيع)

- في السعودية

منتج مميز ومناسب جدا لمناديب المبيعات المتنقلون طابعة محمولة متميزة فهي سريعة في انهاء الاعمال وتقل.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

3/1/2021
صورة الاعلان: طابعات الفواتير والباركود المتنوعة - في السعودية

طابعات الفواتير والباركود المتنوعة

(للبيع)

- في السعودية

ـ طابعات الفواتير والباركود تتميز بفوة التحمل وسهولة الاداء وبسعر مناسب طبعة الفواتير والباركود سيو.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

2/1/2021
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