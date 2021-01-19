طابعات الفواتير والباركود الفورية

لتوفير الوقت والجهد نقدم لكم العرض خاص علي طابعة الفواتير و الباركود سيو – LK – P43 طابعة محمولة ومتميزة ومناسبه لمندوبي المبيعات المتنقلون وتوفر لهم سرعة في انهاء الاعمال وارضاء العملاء ولدينا خدمة مابعد البيع وخدمة الشحن لجميع انحاء المملكة العربية السعودية ويوجد لدينا ضمان علي منتجاتنا وتركيب وصيانة ولنا فروع في الرياض – قصيم – جدة ولنا فروع في البحرين للاستعلام /