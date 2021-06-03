طابعات الفواتير والباركود الفورية المتنوعة

(للبيع)

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صورة الاعلان: طابعات الفواتير والباركود الفورية المتنوعة - في الرياض السعودية

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طابعات الفواتير و الباركود الفورية طابعة الفواتير الفورية التي تستخدم في المولات والمتاجر والمطاعم والمحلات بجميع أنواعها لتسهيل وتنظيم عمليات البيع وحساب الفواتير تعمل الطابعة بواسطه النقل الحراري المباشر نوع الورق ورق حراري سرعة طباعة الباركود: أقصى سرعة 127 ملم في الثانية سهولة الإستخدام يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا في "الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط". ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل عن طريق الواتساب، او الجوال على رقم0598589293
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- العليا
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/6/2021
رقم الإعلان: 2096450
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: طابعة الفواتير المحمولة المتنوعة - في الرياض السعودية

طابعة الفواتير المحمولة المتنوعة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

طابعة الفواتير المحمولة طابعة محمولة تعمل عن طريق البلوتوث متميزة ومناسبة جدا لمناديب المبيعات المتن.
العنوان:

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3/6/2021
صورة الاعلان: طابعات المستندات والفواتير الحرارية - في الرياض السعودية

طابعات المستندات والفواتير الحرارية

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للطباعة بصورة اوضح واسرع نقدم لك الاسهل والافضل فى مجال الطباعة لطباعة الفواتيروالمستندات بطريقة س.
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31/5/2021
صورة الاعلان: طابعات الفواتير المحمولة المتنوعة - في الرياض السعودية

طابعات الفواتير المحمولة المتنوعة

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طابعات الفواتير والباركود المحمولة تتميز بفوة التحمل وسهولة الاداء وتعددالاشكال مع طباعة واضحة جدا و.
العنوان:

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23/5/2021
صورة الاعلان: طابعات الفواتير والباركود الفورية المتنوعة - في الرياض السعودية

طابعات الفواتير والباركود الفورية المتنوعة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تقدم مؤسسة رحاب التنمية عرض خاص علي طابعة الفواتير و الباركود سيو – LK – P43 طابعة توفرلكم السرعة ف.
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17/5/2021
صورة الاعلان: طابعة باركود - في الرياض السعودية

طابعة باركود

(للبيع)

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طابعات باركود موديلات ومقاسات متعددة ومتميزة سرعة في الطباعة وجودة في التصنيع متوفر لدينا طابعة البا.
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18/4/2021
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طابعات المستندات والفواتير الحرارية المتميزة

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- في الرياض السعودية

ولاننا متخصصون فى الانظمة الامنية والتكنولوجيا نقدم لك الاسهل والافضل فى مجال الطباعة لطباعة الفوا.
العنوان:

الرياض - السعودية
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7/4/2021
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صورة الاعلان: طابعة فواتير - في الرياض السعودية

طابعة فواتير

(للبيع)

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الافضل والاسرع في طباعة Receipts بدون اي انتظار متوفر لدينا مجموعة متنوعة ومتميزة من طابعات الفواتير.
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30/3/2021
صورة الاعلان: طابعات الفواتير والباركود الفورية المتنوعة - في الرياض السعودية

طابعات الفواتير والباركود الفورية المتنوعة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

طابعة الفواتير الفورية التي تستخدم في المولات والمتاجر والمطاعم والمحلات بجميع أنواعها لتسهيل وتنظي.
العنوان:

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25/3/2021
صورة الاعلان: طابعة فواتير محمولة بلوتوث - في الرياض السعودية

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(للبيع)

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23/3/2021
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكية المتطورة - في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكية المتطورة

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21/3/2021
صورة الاعلان: طابعات المستندات والفواتير الحرارية - في الرياض السعودية

طابعات المستندات والفواتير الحرارية

(للبيع)

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ولاننا متخصصون فى الانظمة الامنية والتكنولوجيا نقدم لك الاسهل والافضل فى مجال الطباعة لطباعة الفوا.
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1 ريال

16/3/2021
صورة الاعلان: طابعة الفواتير المحمولة - في الرياض السعودية

طابعة الفواتير المحمولة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

طابعات الفواتير والباركود تتميز بفوة التحمل وسهولة الاداء مع وبسعر مناسب طبعة الفواتير والباركود سيو.
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القسم: 

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15/3/2021
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