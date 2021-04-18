طابعات الفواتير والباركود الفورية المتنوعة

(للبيع)
|تقدم مؤسسة رحاب التنمية عرض خاص علي طابعة الفواتير و الباركود سيو – LK – P43 طابعة توفرلكم السرعة في انهاء الاعمال وارضاء العملاء ولدينا خدمة مابعد البيع وخدمة الشحن لجميع انحاء المملكة العربية السعودية ويوجد لدينا ضمان علي منتجاتنا وتركيب وصيانة ولنا فروع في الرياض – قصيم – جدة ولنا فروع في البحرين للاستعلام /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo mahmod
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|17/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094010
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1 ريال
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1 ريال