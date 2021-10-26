طابعات الفواتير والباركود الحرارية

يتوافر لدينا طابعات الفواتير و الباركود و كذلك الطابعة المحمولة للمناديب طابعات سريعه ومتميزه دقة ووضوح في الخطوط تعيش لمدى أطول أنواع وأشكال وموديلات مختلفة من الطابعات لاغني عنها للمولات والمحلات والسوبر ماركت والعديد من الأنشطة المشابهه خصم خاص للكميات فروعنا بالمملكه ( جده _ القصيم _ الرياض _ خميس مشيط _ الخبر ) ودولة البحرين #طابعات فواتير#طابعات باركود#طابعات محمولة#أسعار الطابعات #أسعار طابعات الفواتير#طابعة فواتير حرارية # طابعة باركود للمراسلة : ت / واتس 0558860700