طابعات الفواتير والباركود الحرارية

(للبيع)
|يتوافر لدينا طابعات الفواتير و الباركود و كذلك الطابعة المحمولة للمناديب طابعات سريعه ومتميزه دقة ووضوح في الخطوط تعيش لمدى أطول أنواع وأشكال وموديلات مختلفة من الطابعات لاغني عنها للمولات والمحلات والسوبر ماركت والعديد من الأنشطة المشابهه خصم خاص للكميات فروعنا بالمملكه ( جده _ القصيم _ الرياض _ خميس مشيط _ الخبر ) ودولة البحرين #طابعات فواتير#طابعات باركود#طابعات محمولة#أسعار الطابعات #أسعار طابعات الفواتير#طابعة فواتير حرارية # طابعة باركود للمراسلة : ت / واتس 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|الرياض- عفيف
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108839
1 ريال
1 دولار
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1 ريال
1 ريال
1 دولار
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1 ريال
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