طابعات الفواتير

(للبيع)
|عرض خاص علي طابعات فواتير والباركود باسعار مناسبه ويوجد لدينا طابعه الفواتير المحموله والبلوتوث واحبارعرض خاص علي الكميات وضمان علي المنتج والشحن لجميع انحاء المملكه فروعنا( الرياض – جدة – الخبر – خميس مشيط – القصيم ) لدينا ايضا فروعنا في دولة البحرين للتواصل /0501194443
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hasnaa
|التليفون:
|0501194443
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 ريال
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049351
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