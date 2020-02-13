طابعات الفواتير المحمولة بانواعها المتعدده

(للبيع)
|منتج مميز ومناسب جدا لمناديب المبيعات المتنقلون طابعة محموله متميزة فهي سريعه في انهاء الاعمال وتقليل النفقات فهي الحل المناسب لاضافة السرعه والوقت لارضاء العمل فروعنا بالمملكه العربيه السعوديه للتواصل/0501113082 للتواصل واتساب/اضغط هنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0501113082
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052633
1 ريال
1 ريال
اتصل
اتصل
1 ريال
1 ريال
اتصل
اتصل
1 ريال
1 ريال
5 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل