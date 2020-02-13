طابعات الفواتير المحمولة بانواعها المتعدده

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: طابعات الفواتير المحمولة بانواعها المتعدده - في الرياض السعودية

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منتج مميز ومناسب جدا لمناديب المبيعات المتنقلون طابعة محموله متميزة فهي سريعه في انهاء الاعمال وتقليل النفقات فهي الحل المناسب لاضافة السرعه والوقت لارضاء العمل فروعنا بالمملكه العربيه السعوديه للتواصل/0501113082 للتواصل واتساب/اضغط هنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0501113082

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/2/2020
رقم الإعلان: 2052633
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السعر
تاريخ الإعلان
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12/2/2020
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11/2/2020
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11/2/2020
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11/2/2020
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(للبيع)

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1 ريال

10/2/2020
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- في الرياض السعودية

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العنوان:

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1 ريال

9/2/2020
صورة الاعلان: بوابات الكترونيه للسيارات - في الرياض السعودية

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- في الرياض السعودية

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8/2/2020
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8/2/2020
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اتصل

8/2/2020
صورة الاعلان: كاميرات تحت السايارارت - في الرياض السعودية

كاميرات تحت السايارارت

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- في الرياض السعودية

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العنوان:

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اتصل

6/2/2020
صورة الاعلان: أجهزة الاكس راي للكشف عن الحقائب - في الرياض السعودية

أجهزة الاكس راي للكشف عن الحقائب

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب على أجهزة كشف الحقائب، حيث تستعمل في كل الأماكن والنوادي والشركات ومحطا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/2/2020
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