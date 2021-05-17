طابعات الفواتير المحمولة المتنوعة

(للبيع)
|طابعات الفواتير والباركود المحمولة تتميز بفوة التحمل وسهولة الاداء وتعددالاشكال مع طباعة واضحة جدا وبسعر مناسب طابعة الفواتير والباركود المحمولة سيو،الموفرة للوقت صورة واضحة مرضية للنتائج، الضمان، فروعنا في الرياض وقصيم وجدة ولنا فروع في البحرين، والشحن لجميع أنحاء المملكة ، ولدينا خدمات الصيانة والتركيب. للتواصل عبر الواتساب:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo mahmod
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|العليا- الرياض, Ar Riyāḑ
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|23/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094615
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1 ريال
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