(للبيع)
|متوفر لدينا مجموعة متنوعه ومتميزة من طابعات الباركود بأنواعها وماركاتها:ScanPal /Unitech / Symbol / Falcon /SEWOO/ZEBRA - بأسعار تنافسيه وضمان 3سنوات فروعنا في المملكة العربيه السعوديه (الرياض-القصيم-الخبر-جده-خميس مشيط) والبحرين ونشحن لجميع المدن للتواصل/0501113082
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب
|التليفون:
|0501113082
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|العنوان:
|القصيم- القصيم
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 ريال
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049612
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