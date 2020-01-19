طابعات الباركود

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: طابعات الباركود - في السعودية

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متوفر لدينا مجموعة متنوعه ومتميزة من طابعات الباركود بأنواعها وماركاتها:ScanPal /Unitech / Symbol / Falcon /SEWOO/ZEBRA - بأسعار تنافسيه وضمان 3سنوات فروعنا في المملكة العربيه السعوديه (الرياض-القصيم-الخبر-جده-خميس مشيط) والبحرين ونشحن لجميع المدن للتواصل/0501113082
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رحاب
التليفون: 0501113082

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القصيم- القصيم
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2 ريال
تاريخ الإعلان: 19/1/2020
رقم الإعلان: 2049612
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18/1/2020
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17/1/2020
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15/1/2020
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15/1/2020
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15/1/2020
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15/1/2020
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14/1/2020
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14/1/2020
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14/1/2020
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