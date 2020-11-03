(للبيع)
|طابعات استيراد خارج اسود والوان - احبار - صيانه - ملئ احبار
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الريان hp بطنطا
|التليفون:
|040-3300539 - 01069700570
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|العنوان:
|اخر ش البحر - كوبرى المعرض - 24 ش الرفاعى مع نور الدين امام صيدليه غرابه .- طنطا
الغربية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080332
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100 جنيه
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