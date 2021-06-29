شركة دياموند بتقدم ليكم احدث اجهزة الزوايا الايطالية 🔥 ضبط الزوايا بالجهاز اللوحي SPACE 2.0 WIFI ماركة سبيس الغنية عن التعريف 👌 الجهاز يتضمن : جهاز كمبيوتر لوحي عدة مغناطيسات لاصقة للقرص نقطة اتصال واي فاي لوحات الحائط لأجهزة الاستشعار مع قابس الشحن USB ومنفذ نقطة الوصول وحامل الكمبيوتر اللوحي مستشعرات 8-CCD مع محامل وجهاز تشفير واحد ومقابس شحن سريع زوج من الأقراص الدوارة S110A7 / P. 1 خافض لدواسة الفرامل 1 قفل عجلة القيادة 2 أزواج من STDA33EU أربع نقاط المشابك لو عاوز تعرف اكتر عن الجهاز ممك