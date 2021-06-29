ضبط الزوايا بالجهاز اللوحي SPACE 2.0 WIFI

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شركة دياموند بتقدم ليكم احدث اجهزة الزوايا الايطالية 🔥 ضبط الزوايا بالجهاز اللوحي SPACE 2.0 WIFI ماركة سبيس الغنية عن التعريف 👌 الجهاز يتضمن : جهاز كمبيوتر لوحي عدة مغناطيسات لاصقة للقرص نقطة اتصال واي فاي لوحات الحائط لأجهزة الاستشعار مع قابس الشحن USB ومنفذ نقطة الوصول وحامل الكمبيوتر اللوحي مستشعرات 8-CCD مع محامل وجهاز تشفير واحد ومقابس شحن سريع زوج من الأقراص الدوارة S110A7 / P. 1 خافض لدواسة الفرامل 1 قفل عجلة القيادة 2 أزواج من STDA33EU أربع نقاط المشابك لو عاوز تعرف اكتر عن الجهاز ممك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تامر
التليفون: 01069544442

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العنوان: بجوار ميدان فودافون - خلف بنك البركة- الجيزه
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 60 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/6/2021
رقم الإعلان: 2098322
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