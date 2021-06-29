(للبيع)
|شركة دياموند بتقدم ليكم احدث اجهزة الزوايا الايطالية 🔥 ضبط الزوايا بالجهاز اللوحي SPACE 2.0 WIFI ماركة سبيس الغنية عن التعريف 👌 الجهاز يتضمن : جهاز كمبيوتر لوحي عدة مغناطيسات لاصقة للقرص نقطة اتصال واي فاي لوحات الحائط لأجهزة الاستشعار مع قابس الشحن USB ومنفذ نقطة الوصول وحامل الكمبيوتر اللوحي مستشعرات 8-CCD مع محامل وجهاز تشفير واحد ومقابس شحن سريع زوج من الأقراص الدوارة S110A7 / P. 1 خافض لدواسة الفرامل 1 قفل عجلة القيادة 2 أزواج من STDA33EU أربع نقاط المشابك لو عاوز تعرف اكتر عن الجهاز ممك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تامر
|التليفون:
|01069544442
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|العنوان:
|بجوار ميدان فودافون - خلف بنك البركة- الجيزه
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|60 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098322
60 جنيه
30 جنيه