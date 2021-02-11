ضابط امن اداري

(فرصة عمل)
|ضابط امن للعمل 12 ساعه بموقع بمدينه نصر بشارع يوسف عباس 26 يوم عمل و4 ايام اجازه براتب 2600ج يفضل قاطني مدينه نصر السن من 20 حتي 45 سنه يشترط القراءه والكتابه مؤهل لايقل عن دبلوم للتواصل 01205449383
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد عياط
|التليفون:
|01205449383-01204944440
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|العنوان:
|19أ عمارات العبور صلاح سالم امام بانوراما حرب اكتوبر- مصرالجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,700 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083784
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2,500 جنيه
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