صيف و متشلش هم

(للبيع)
|لمحبين الهدوء و الرقي شركتنا وفرت ليكم اللي يناسب ذوقكم يعني مصيفك عندي في ارقي قري الساحل مش كده و بس لا دي شاقتكم بروف كبير كمان يعني مصيف و قاعده مناسبه لشواء لسهره لا تناسي لكل ما تتمنون و فيو حمام السباحة المساحه ١٢٠ متر مباني تقريبا ٨٠ متر رؤف تقريبا (٣ غرف - ريسيبشن قطعتين - مطبخ امريكا - ٢حمام - تراس) مقدما ٥٠٪ و الباقي علي ٢٤ شهر و ف حاله الكاش قابل للتفاوض ف السعر تشطيب سوبر لوكس و الاستلام فوري مصيفك زي مانت عاوز و اكتر وكمان استثمارك اللي عمره مايخسر 01222317717 01555444435
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الياسمين للانشاءات و اداره المشروعات
|التليفون:
|01121185111
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الكيلوا 21- الساحل الشمالي
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050692
اتصل
9,000 جنيه
7,500 جنيه
16,000 جنيه
اتصل
3,100,000 جنيه
3,100,000 جنيه
14,000 جنيه
20,000 جنيه
اتصل
600,000 جنيه
600,000 جنيه
700,000 جنيه
600,000 جنيه
240,000 جنيه