صيف و متشلش هم

لمحبين الهدوء و الرقي شركتنا وفرت ليكم اللي يناسب ذوقكم يعني مصيفك عندي في ارقي قري الساحل مش كده و بس لا دي شاقتكم بروف كبير كمان يعني مصيف و قاعده مناسبه لشواء لسهره لا تناسي لكل ما تتمنون و فيو حمام السباحة المساحه ١٢٠ متر مباني تقريبا ٨٠ متر رؤف تقريبا (٣ غرف - ريسيبشن قطعتين - مطبخ امريكا - ٢حمام - تراس) مقدما ٥٠٪ و الباقي علي ٢٤ شهر و ف حاله الكاش قابل للتفاوض ف السعر تشطيب سوبر لوكس و الاستلام فوري مصيفك زي مانت عاوز و اكتر وكمان استثمارك اللي عمره مايخسر 01222317717 01555444435