صيف وقضي اجازة اسبوع في شاليهك الخاص وسط شبه جزيرة في راس سدر

امتلك شاليهك الخاص ومتفكرش تاني في الايجار شاليه مكون من(3غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن+جاردن) في قريه متكاملة وخدمات علي ارقي مستوي من اكوا بارك وحمامات سباحة كلمنا دلوقتى واحجز شاليهك معانا بمساحة 130م و بالفيو اللى على مزاجك بمقدم 130الف بس واقساط بدون فوايد على : 01013937774