صيف وقضي اجازة اسبوع في شاليهك الخاص وسط شبه جزيرة في راس سدر

(للبيع)
|امتلك شاليهك الخاص ومتفكرش تاني في الايجار شاليه مكون من(3غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن+جاردن) في قريه متكاملة وخدمات علي ارقي مستوي من اكوا بارك وحمامات سباحة كلمنا دلوقتى واحجز شاليهك معانا بمساحة 130م و بالفيو اللى على مزاجك بمقدم 130الف بس واقساط بدون فوايد على : 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|130,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080023
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