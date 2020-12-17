صيف وغير جو وامتلك شاليهك بروف كبير براس سدر

(للتقسيط)
|متلك شاليهك بروف واسع لحفلات الشواه مباشرة علي بعد 60 دقيقة من القاهرة بمساحة 84م مكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس) واستمتع بخدامات القرية: -مسجد -5حمامات سباحة موزعين علي حميع الوحدات منهم 2 حمام سباحة للاطفال -2ميني اكوا بارك -بحيرات صناعية موزعة علي القريه بالكامل -سلاسل مطاعم مميزة -مجمع كافيهات -مجمع سينمات -كافتريات علي الشاطئ -العاب ملاهي مخصصة للاطفال -ملاعب شاطئية مثل التنس وملاعب ملئية ايضا -صالةجيم -نادي صحي لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|84,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076554
84,000 جنيه
84,000 جنيه
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(للتقسيط)- في جنوب سيناء مصر
67,000 جنيه
84,000 جنيه
(للتقسيط)- في جنوب سيناء مصر
67,000 جنيه
(للتقسيط)- في جنوب سيناء مصر
68,000 جنيه
(للتقسيط)- في جنوب سيناء مصر
84,000 جنيه
168,000 جنيه
(للتقسيط)- في جنوب سيناء مصر
68,000 جنيه
(للتقسيط)- في جنوب سيناء مصر
84,000 جنيه
(للتقسيط)- في جنوب سيناء مصر
68,000 جنيه