صيف واتبسط وعيش احلي ايام مع عيلتك في راس سدر

هتصيف وتتبسط وتعيش احلي ايام مع عيلتك واولادك في راس سدر وممكن تصيف مع صحابك وتقضي الويك اند معاهم براحتك في اي وقت طول ايام السنة وكمان هتستمتع بكل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا باي