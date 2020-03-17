صيف كل يوم وامتلك شاليه في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)
|في لاسيرينا السخنة هتصيف كل يوم مع صحابك او عيلتك طول ايام السنة وكمان ممكن تستثمر براحتك في اي وقت زي مانت عايز وشاليهك جمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|130,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056227
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