صيف كل يوم وامتلك شاليه في لاسيرينا السخنة

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صورة الاعلان: صيف كل يوم وامتلك شاليه في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

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في لاسيرينا السخنة هتصيف كل يوم مع صحابك او عيلتك طول ايام السنة وكمان ممكن تستثمر براحتك في اي وقت زي مانت عايز وشاليهك جمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك في السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 130,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/3/2020
رقم الإعلان: 2056227
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امتلك في لاسيرينا السخنة وكمل حياتك علي البحر

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17/3/2020
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16/3/2020
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16/3/2020
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16/3/2020
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(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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16/3/2020
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(للبيع)

- في السويس مصر

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15/3/2020
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صورة الاعلان: خد شاليهك قريب من اجمل شاطئ فى السخنة - في السويس مصر

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(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

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15/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع دور اول بتراس فى السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع دور اول بتراس فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

178,000 جنيه

15/3/2020
صورة الاعلان: صيف علي اجمل فيو لنهر النيل في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

صيف علي اجمل فيو لنهر النيل في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

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القسم: 

141,000 جنيه

15/3/2020
صورة الاعلان: البحر يحب اللمة ولمة العيلة مفيش احلي منها علي بحر السخنة - في السويس مصر

البحر يحب اللمة ولمة العيلة مفيش احلي منها علي بحر السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

88,000 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة واستمتع بعرض الفرش - في السويس مصر

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(للبدل)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك الخاص في لاسيرينا السخنة وهتستمتع بعرض الفرش يعني هتاخد الشاليه والفرش هدية ومش هتشيل ه.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك مع المشاهير فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليهك مع المشاهير فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

323,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: اتحدى المستحيل وامتلك شاليهك بمقدم بسيط فى السخنة - في السويس مصر

اتحدى المستحيل وامتلك شاليهك بمقدم بسيط فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

اتحدى المستحيل وامتلك شاليهك بالتقسيط ع 6 سنين قريب من اكبر اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

141,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: انت معانا فى السخنه هتعيش حياتك وسط افضل خدمات - في السويس مصر

انت معانا فى السخنه هتعيش حياتك وسط افضل خدمات

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش معانا فى السخنة وسط افضل خدمات اكوا بارك ومطاعم وكافيهات وحمامات سباحة ولو بتحب الصيد هتستمتع با.
العنوان:

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173,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع في السخنة بتشطيب سوبر لوكس بأقل الاسعار - في السويس مصر

شاليه للبيع في السخنة بتشطيب سوبر لوكس بأقل الاسعار

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة وبأقل سعر في مصر واستثمر براحتك في اي وقت طول ايام السنة وشاليهك 115م (3غرفة+.
العنوان:

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القسم: 

303,000 جنيه

11/3/2020
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