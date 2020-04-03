صيف كل يوم واستلم شاليهك فى راس سدر

(للتقسيط)
|صيف كل يوم واستلم شاليهك فورا فى راس سدر 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من مطاعم وكافيهات واكوا بارك بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فورا وصيف كل يوم فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057267
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