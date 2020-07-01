صيف كل يوم في اسيرينا السخنة وانسي هم الويك اند

(للتقسيط)
|انسي هم الويك اند وصيف كل يوم في لاسيرينا السخنة وامتلك شاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بأقل مقدم وبالتقسيط علي اطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير يلا متستناش كتير وكلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|73,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062071
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