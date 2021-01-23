صيف في شاليهك بروف علي بحر في العين السخنة

عيش الصيف اللى بتحلم بيها وسط ارقى خدمات في العين السخنة و امتلك شاليهك بروف سوبر لوكس و كمان هتقسط 72 شهر بدون اى فوائد و بمقدم 164 الفـ فقط بمساحة105م مكون من (3غرفة+2حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن+روف) وقريب من جميع الخدمات من اكوابارك وسباحة وجيم وسبا يلا كلمنا علي 01013937774 فون او واتساب وانتهز الفرصة قبل غلاء الاسعار