صيف في شاليهك الخاص علي ابحر في العين السخنة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
المصيف بقى طول السنة فى شاليهك الخاص علي افضل شاطئ رملي كريستالي في العين السخنة بمساحة 90م مكون من(2غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن+روف) وكل خداماتك قدام عينك يعني هتقدر تطمئن ع الاولاد وتروق بالك في نفس الوقت كل ده بمقدم143 الف بس وكلمنا دلوقتي علي فون او واتس 01013937774
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العين السخنة- العين السخة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 143,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/1/2021
رقم الإعلان: 2080030
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القسم: 

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8/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بالفرش هدية في العين السخنة - في السويس مصر

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(للتقسيط)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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6/1/2021
صورة الاعلان: استلم شاليهك فورا من بالم بيتش في السخنة - في السويس مصر

استلم شاليهك فورا من بالم بيتش في السخنة

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- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

6/1/2021
صورة الاعلان: استلم شاليهك فورااااامن بالم بيتش في السخنة - في السويس مصر

استلم شاليهك فورااااامن بالم بيتش في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

استلم فوراااااا شاليهك باجمل قري العين السخنة برؤية مميزة ع البحر مكون من (2غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبش.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

489,000 جنيه

6/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بتراس والفرش هدية في العين السخنة علي بعد 70 دقيقة من القاهرة - في السويس مصر

امتلك شاليهك بتراس والفرش هدية في العين السخنة علي بعد 70 دقيقة من القاهرة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك بالفرش علي بعد14 كم من بوابات العين السخنة علي خليج السويس. مكون من (غرفة+حمام+مطبخ امر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

89,000 جنيه

5/1/2021
صورة الاعلان: شاليه بروف واسع بمطتقة طواحين الهواء في السخنة - في السويس مصر

شاليه بروف واسع بمطتقة طواحين الهواء في السخنة

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- في السويس مصر

-لوعايز تقضي اجازتك في منتجع متميز وعلي البحر مباشرة. -بمنطقة طواحين الهواء يعني هواء منعش طول السنة.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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23/12/2020
صورة الاعلان: فرح الاولاد وامتلك شاليهك في السخنة علي 70 دقيقة من القاهرة - في السويس مصر

فرح الاولاد وامتلك شاليهك في السخنة علي 70 دقيقة من القاهرة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

-الحق قبل اي حد وامتلك شاليهك من بلوبلو فووووري - واستفيد بكل انشطة القرية في هواء منعش طول السنة : .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

251,000 جنيه

23/12/2020
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