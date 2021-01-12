صيف في شاليهك الخاص علي ابحر في العين السخنة

(للبيع)
|المصيف بقى طول السنة فى شاليهك الخاص علي افضل شاطئ رملي كريستالي في العين السخنة بمساحة 90م مكون من(2غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن+روف) وكل خداماتك قدام عينك يعني هتقدر تطمئن ع الاولاد وتروق بالك في نفس الوقت كل ده بمقدم143 الف بس وكلمنا دلوقتي علي فون او واتس 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|143,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080030
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