صيف في السخنة وعيش احلي مغامرة في الاكوا بارك

(للتقسيط)
|علي احلي اكوا بارك في لاسيرينا السخنة هتستمتع بالمغامرة مع عيلتك او اصحابك وكل خدماتك حوالين شاليهك مطاعم وكافيهات ومول تجاري وحمامات سباحة وملاعب رياضية وخدمات غيرها كتير وكل ده بمقدم بسيط ومن غير ماتدفع اي فوائد وهتقسط براحتك وشاليهك (( 65م )) تشطيب سوبر لوكس وكمااان الفرش هدية يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|147,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057477
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