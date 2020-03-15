صيف علي اجمل فيو لنهر النيل في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك علي نهر النيل واستمتع بأحلي فيو وشوف كل يوم نماذج مصغرة من المعالم الحضارية المصرية وكمان هتستمتع بكل الخدمات اللي هتحتاجها انت واولادك من حمامات سباحة واكوا بارك وجامع كيدز اريا ومول تجاري وفندق 5 نجوم ومطاعم وكافيهات ومنطقة ملاعب وخدمات تانية كتير وشاليهك (( 65م )) تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|141,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056040
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