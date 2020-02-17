صيف علي اجمل شاطئ رملي في راس سدر

امتلك شاليهك في لاسيرينا باي راس سدر وقضي مصيفك علي اجمل شاطئ رملي بعيد عن الزحمة والازعاج وقضي احلي ويك اند مع اصحابك في راس سدر وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وهتستمتع بكل خدماتك من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر