صيف علي اجمل شاطئ رملي في راس سدر

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك في لاسيرينا باي راس سدر وقضي مصيفك علي اجمل شاطئ رملي بعيد عن الزحمة والازعاج وقضي احلي ويك اند مع اصحابك في راس سدر وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وهتستمتع بكل خدماتك من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|75,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053110
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