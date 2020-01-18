صيف علي اجمل شاطئ رملي بلاسيرينا السخنة

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك وصيف علي اجمل شاطئ رملي لاسيرينا السخنة واستمتع بكل الالعاب الترفيهية زي البنانا بوت والبراشوت والاكوا بارك واسهر بالليل علي اجمل مطاعم وكافيهات وشوف كل يوم المعالم الحضارية المصرية ونهر النيل وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وكل ده بمقدم بسيط وبدون فوائد وبالتقسيط المريح كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|105,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049503
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