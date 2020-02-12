(للبيع)
|صيف علي اجمل بحر في راس سدر وعيش اجمل ايام حياتك في هدوء واستجمام واسترخاء وبدون اي ازعاج وزحمة وجمب كل خدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات تانية كتير وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|53,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052510
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