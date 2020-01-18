صيف طول السنة واستلم شاليهك فورا فى راس سدر

(للبيع)
|امتلك شاليه 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم + ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) وصيف طول السنة فى راس سدر بالقرب من الخدمات زى اكوا بارك ومطاعم وكافيهات وهايبر ماركت كل ده استلام فورى وباسعار مميزة جدا وتقسيط يصل الى 6 سنين بدون فوائد يلا بسرعة كلمنا على 01201135481 واستلم شاليهك الان فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|159,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049520
63,000 جنيه
52,000 جنيه
62,000 جنيه
69,000 جنيه
202,000 جنيه
180,000 جنيه
190,000 جنيه
161,000 جنيه
68,000 جنيه
51,000 جنيه
57,000 جنيه
64,000 جنيه
200,000 جنيه
160,000 جنيه
63,000 جنيه