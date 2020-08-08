صيف طول السنة في لاسيرينا السخنة واستمتع بأجمل الخدمات

(للتقسيط)
|صيف في لاسيرينا السخنة واستمتع بأجمل الخدمات اللي جمب شاليهك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا وتراك للدراجات وخدمات غيرهم كتير والشاليه 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس مفروش بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي ع 01279848994 او ابعت ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|91,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064511
97,000 جنيه
157,000 جنيه
99,000 جنيه
128,000 جنيه
183,000 جنيه
152,000 جنيه
72,000 جنيه
308,000 جنيه
121,000 جنيه
158,000 جنيه
147,000 جنيه
184,000 جنيه
167,000 جنيه
500,000 جنيه
175,000 جنيه