صيف دلوقتى مع عيلتك وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر

(للبيع)
|صيفك احلى مع عيلتك عندنا فى جولدن بيتش راس سدر بامتلاك شاليه 115 م ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ امريكان + حمام ) تشطيب سوبر لوكس و استلام فورى قريب من مطاعم وكافيهات ومارينا للصيد عشان تمارس هواية الصيد انت وعيلتك كل ده استلام فورى و 188 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شاليهك فورا فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|188,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095557
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