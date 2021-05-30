صيف دلوقتى مع عيلتك وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر

صيفك احلى مع عيلتك عندنا فى جولدن بيتش راس سدر بامتلاك شاليه 115 م ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ امريكان + حمام ) تشطيب سوبر لوكس و استلام فورى قريب من مطاعم وكافيهات ومارينا للصيد عشان تمارس هواية الصيد انت وعيلتك كل ده استلام فورى و 188 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شاليهك فورا فى راس سدر