صيف دلوقتى فى راس سدر واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل

استمتع بكل خدماتك اللى ملهاش وامتلك شاليه استلام فورى تشطيب سوبر لوكس قريب من كافيهات و اكوا بارك وحمامات سباحة كلها قريبة من شاليهك 115 م (2 غرفة + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) مع اجمل شاطئ رملى و بحر صافى كل ده ب188 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شاليهك استلام فورى فى جولدن بيتش راس سدر