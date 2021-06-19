صيف دلوقتى فى راس سدر واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل

(للبيع)
|استمتع بكل خدماتك اللى ملهاش وامتلك شاليه استلام فورى تشطيب سوبر لوكس قريب من كافيهات و اكوا بارك وحمامات سباحة كلها قريبة من شاليهك 115 م (2 غرفة + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) مع اجمل شاطئ رملى و بحر صافى كل ده ب188 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شاليهك استلام فورى فى جولدن بيتش راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|188,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097403
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