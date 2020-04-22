صيفك مش هيكمل الا بامتلاك شاليه فى السخنة

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صورة الاعلان: صيفك مش هيكمل الا بامتلاك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

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صيفك مش هيكمل الا بامتلاك شاليه فى السخنة 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من مطاعم وكافيهات واكوا بارك باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 167,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/4/2020
رقم الإعلان: 2058368
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استمتع بلمة العيلة علي بحر السخنة وعيش احلي ايام

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22/4/2020
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21/4/2020
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20/4/2020
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700,000 جنيه

20/4/2020
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صورة الاعلان: امتلك شاليهك مفروش في لاسيرينا ميني ايجبت بمقدم 20% وقسط علي 5 سنوات - في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

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18/4/2020
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استلم شاليه في لاسيرينا ميني ايجبت بمقدم 25% وقسط علي 4 سنوات

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

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18/4/2020
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- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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16/4/2020
صورة الاعلان: استمتع باحلى صيف وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

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(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع باحلى صيف عندنا فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من مطاعم وكافيهات وحمامات سباحة وامتلك شاليهك تشطي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

155,000 جنيه

16/4/2020
صورة الاعلان: عندنا فى السخنة هتحب الهدوء وسط افضل خدمات - في السويس مصر

عندنا فى السخنة هتحب الهدوء وسط افضل خدمات

(للبيع)

- في السويس مصر

هتحب الهدوء عندنا فى السخنة وهتمتلك شاليهك 120 م بحديقة (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) تش.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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15/4/2020
صورة الاعلان: شوف جمال الطبيعة وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

شوف جمال الطبيعة وامتلك شاليهك فى السخنة

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شوف جمال الطبيعة وامتلك شاليهك فى السخنة بروف مميز 100م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) قر.
العنوان:

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القسم: 

213,000 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: علي نهر النيل والجو الجميل امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

علي نهر النيل والجو الجميل امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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14/4/2020
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من غير تفكير امتلك شاليهك في السخنة وكفاية تأخير

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- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

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14/4/2020
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قريب من الكافيهات امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

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امتلك شاليهك فى السخنة قريب من الكافيهات واكوا بارك وحمامات سباحة 100م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امر.
العنوان:

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القسم: 

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12/4/2020
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