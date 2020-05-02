صيفك علي نهر النيل مختلف في لاسيرينا السخنة

(للبيع)
|خدلك شاليه علي نهر النيل واستمتع بالمصيف مع عيلتك وشوف كل يوم المعالم الحضارية وبرج القاهرة في لاسيرينا السخنة جمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومول تجاري وملاعب رياضية ومسجد وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا مستني ايه اتصل دلوقتي علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|140,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058724
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