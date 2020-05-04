صيفك احلي مع صحابك علي بحر السخنة

(للبيع)
|استمتع بأحلي لمة مع صحابك وجمعهم وروح علي السخنة وقضي احلي صيف علي احلي بحر وسط كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت والعاب ترفيهية زي البنانا بوت والباراشوت وملاعب رياضية وتراك للدراجات وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وقضي صيفك مع صحابك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|88,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058838
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