(للبيع)
|صيدليه للبيع كامله التشطيبات بمجمع سكني أمام مدرسة خاصة مساحتها ٣٢متر كامله الخدمات بها عدادات مياه وكهرباء
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|علاء الدين أحمد
|التليفون:
|01002461181. 01221424540
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|العنوان:
|ابويوسف الروضه الخضراء بمجمع سكني أمام مدرسة نور الحياه الخاصة للبنات- العجمى
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061605
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