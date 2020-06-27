صيدليه للبيع كامله التشطيبات بمجمع سكني

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صيدليه للبيع كامله التشطيبات بمجمع سكني أمام مدرسة خاصة مساحتها ٣٢متر كامله الخدمات بها عدادات مياه وكهرباء
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: علاء الدين أحمد
التليفون: 01002461181. 01221424540

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ابويوسف الروضه الخضراء بمجمع سكني أمام مدرسة نور الحياه الخاصة للبنات- العجمى
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 600,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/6/2020
رقم الإعلان: 2061605
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: استلم شقتك فورا بمدينة العبور2020

استلم شقتك فورا بمدينة العبور2020

(للبيع)

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5,300 جنيه

27/6/2020
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(للبيع)

احجز بيتك الان في افضل عقارات للبيع في بيت الوطن شقة مساحة 144 م 3 غرف و2حمام ومطبخ وريسبشن .
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27/6/2020
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Mas Egypt

(للبيع)

#خليك في البيت واحنا نشطبلك وحدتك ** تابع معدل الإنجاز لوحدتك عن بعد عن طريق تقرير يومي مفصل مع صور .
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1 جنيه

27/6/2020
صورة الاعلان: محل تجارى للبيع

محل تجارى للبيع

(للبيع)

يوجد لدينا بالشروق محل بأسعار لا تقبل المناقشة وموقع مميز محل دور أول على مساحة 18.5م2سعر المتر 2400.
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26/6/2020
صورة الاعلان: ستاند التعقيم

ستاند التعقيم

(للبيع)

أبعاد ستاند التعقيم 50 × 152 سم الوحدة تم تصنيعها من ألواح ال HPL المقاومة للبكرتيا و تتميز بثبات أل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

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26/6/2020
صورة الاعلان: مدرس فيزياء و 30 سنة مع الخبرة + لغات

مدرس فيزياء و 30 سنة مع الخبرة + لغات

(طلب عمل)

مدرس فيزياء و 30 سنة مع الخبرة + لغات 01201572512.
العنوان:

القاهرة - مصر

4 جنيه

26/6/2020
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صورة الاعلان: مهندسة ديكور

مهندسة ديكور

(طلب عمل)

مهندسة ديكور. عمل التصميمات اللازمة والرسومات الهندسية التنفيذية كاملة . اشراف على التنفيذ حتى مرح.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

26/6/2020
صورة الاعلان: بوابات تعقيم الافراد

بوابات تعقيم الافراد

(للبيع)

كبائن تعقيم كبائن تعقيم ذاتى بجوده عاليه كباين تعقيم وحدات تعقيم ذاتى تتناسب مع جميع الاماكن ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/6/2020
صورة الاعلان: مسدس قياس الحراره

مسدس قياس الحراره

(للبيع)

قياس درجة الحرارة جهاز لقياس درجة الحرارة بالاشعه تحت الحمراء افضل جهاز قياس حرارة قياس درجة الحرار.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/6/2020
صورة الاعلان: جهاز تغليف الأحذية

جهاز تغليف الأحذية

(للبيع)

الجهاز يعمل بسهولة علي ثلاث خطوات: ضع قدمك ثم اسحب ثم اقطع الزوائد الجهاز مزود بشرنك تغليف يكفي لت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/6/2020
صورة الاعلان: شقة ايجار قانون جديد مدة طويلة بالمعمورة المندرة

شقة ايجار قانون جديد مدة طويلة بالمعمورة المندرة

(للإيجار)

شقة ايجار قانون جديد مدة طويلة بالمعمورة – شارع ابي قير المندرة بتسعمائة جنية في الشهر 01144353165 ت.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

900 جنيه

26/6/2020
صورة الاعلان: _ارض على مساحة 2200 متر غزل ونسيج للبيع

_ارض على مساحة 2200 متر غزل ونسيج للبيع

(للبيع)

_ارض على مساحة 2200 متر غزل ونسيج للبيع ببرج العرب سعر المتر 1000 جنيه 01001910248 01223342232 012.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

26/6/2020
صورة الاعلان: الميزان البسكول اليكترونى موديل 2020

الميزان البسكول اليكترونى موديل 2020

(للبيع)

سابقة اعمالنا تتحدث عنا يتوافر جميع انواع ومقاسات وحمولات الموازين البسكول اليكترونى الخاصة بوزن ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

26/6/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بقباء على بعد دقيقة واحدة من شارع جسر السويس

شقة للبيع بقباء على بعد دقيقة واحدة من شارع جسر السويس

(للبيع)

الشقة فى برج 11 دور فى اول ش عمر بن الخطاب امام سوق القنال 3 حجرات و حمامين الدور السابع اسانسير و غ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/6/2020
صورة الاعلان: انت صاحب قرار في zavani بالقرب من حي الوزارات

انت صاحب قرار في zavani بالقرب من حي الوزارات

(للبيع)

انت صاحب القرار بأمتلاكك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani وجمب كل الخدمات حمامات سباحة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

25/6/2020
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