صيدلية مؤجرة 30 ألف شارع رئيسى م نصر

للبيع صيدلية للاستثمار مؤجرة لسلسلة كبرى مؤجرة ب 30 ألف شهرى وسنة 2022 يبقى الايجار 35 ألف و10% زيادة باقى فى العقد 7 سنوات شارع رئيسى وتجارى بمدينة نصر – القاهرة مطلوب ( 4 مليون و500 ألف ) للتواصل ت / 01001680774 ت/ 01004610799