صيدلية مؤجرة 30 ألف شارع رئيسى م نصر

(للاستثمار)
|للبيع صيدلية للاستثمار مؤجرة لسلسلة كبرى مؤجرة ب 30 ألف شهرى وسنة 2022 يبقى الايجار 35 ألف و10% زيادة باقى فى العقد 7 سنوات شارع رئيسى وتجارى بمدينة نصر – القاهرة مطلوب ( 4 مليون و500 ألف ) للتواصل ت / 01001680774 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|شارع رئيسى وحيوى- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081100
4,200,000 جنيه
1,600,000 جنيه
1,200,000 جنيه