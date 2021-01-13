صيدلية مؤجرة 30 ألف شارع رئيسى م نصر

(للاستثمار)

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تفاصيل الإعلان
للبيع صيدلية للاستثمار مؤجرة لسلسلة كبرى مؤجرة ب 30 ألف شهرى وسنة 2022 يبقى الايجار 35 ألف و10% زيادة باقى فى العقد 7 سنوات شارع رئيسى وتجارى بمدينة نصر – القاهرة مطلوب ( 4 مليون و500 ألف ) للتواصل ت / 01001680774 ت/ 01004610799
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: yassin
التليفون: 01004610799

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العنوان: شارع رئيسى وحيوى- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,500,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/1/2021
رقم الإعلان: 2081100
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