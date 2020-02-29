(للبيع)
|للاستثمار الافضل صيدلية للبيع مؤجرة ب 25 ألف المساحة 50م تشطيب سوبر لوكس المدة 7 سنوات وزيادة مركبة 10% شهريا باقى فى العقد 6 سنوات بجوار مجمع طبي شارع رئيسى تجارى وحيوى بفيصل – الجيزة مطلوب ( 2 مليون و 200 ألف ) للتواصل ت / 01001680774 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|شارع رئيسى وحيوى- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054980
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