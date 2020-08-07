صيدلية للبيع مؤجرة ب 25 ألف بفيصل

(للبيع)
|صيدلية تمليك وحصة بالارض 60م فرصة استثمارية تشطيب حديث س لوكس مؤجرة ب 25 ألف شهرى وزيادة 10% مدة 7 سنوات شارع رئيسى بفيصل – الجيزة فوقها مركز طبي شامل جميع التخصصات شارع حركة مرورية وكثافة سكانية جامدة مطلوب ( 2 مليون و 500 ألف ) للتواصل ت / 01001680774 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|شارع رئيسى وحيوى- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064391
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