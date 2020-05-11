صيدلية للبيع مؤجرة ب 17500الف شهرى

صيدلية 50م للبيع للاستثمار أفضل من البنوك مؤجرة ب 17500 ألف شهرى وزيادة 10% لمدة 7 سنوات تشطيب فاخر جدا وممتاز كثافة سكانية وعلى شارع رئيسى تجارى وحيوى جدا بولاق الدكرور – الجيزة للبيع مطلوب ( مليون و800 ألف ج ) للتواصل ت / 01148309333 ت/ 01004610799