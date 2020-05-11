صيدلية للبيع مؤجرة ب 17500الف شهرى

(للبيع)
|صيدلية 50م للبيع للاستثمار أفضل من البنوك مؤجرة ب 17500 ألف شهرى وزيادة 10% لمدة 7 سنوات تشطيب فاخر جدا وممتاز كثافة سكانية وعلى شارع رئيسى تجارى وحيوى جدا بولاق الدكرور – الجيزة للبيع مطلوب ( مليون و800 ألف ج ) للتواصل ت / 01148309333 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|شارع رئيسى وحيوى- بولاق الدكرور
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,800,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059380
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