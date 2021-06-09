صيدلية للبيع للاستثمار مؤجرة ب 3 ألاف

(للبيع)
|صيدلية تمليك 45م حصة بالارض مؤجرة ب 3 ألاف وزيادة 10% لمدة 5 سنوات فات منهم 6 شهور بجوار مركز طبي وكثافة سكانية قوية شارع جانبي من شارع العشرين - فيصل مطلوب 450 ألف ج للتواصل ت / 01001680774 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|شارع رئيسى وحيوى- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|450,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096764
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