صيدلية للبيع للاستثمار مؤجرة ب 3 ألاف

صيدلية تمليك 45م حصة بالارض مؤجرة ب 3 ألاف وزيادة 10% لمدة 5 سنوات فات منهم 6 شهور بجوار مركز طبي وكثافة سكانية قوية شارع جانبي من شارع العشرين - فيصل مطلوب 450 ألف ج للتواصل ت / 01001680774 ت/ 01004610799