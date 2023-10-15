صيدلية للبيع شغالة

(For Sale)

اعلانات مبوبة

New Ads

Most Viewed Ads

Change Location

Post Ad

 ▶  Your Location

Egypt (Giza) [ Change location ]

Ad Information
. صيدلية 40م تمليك وحصة بالارض . تشطيب حديث ومعمل وحمام و تكييف وصندلة وكاميرات . شغالة من 3 شهور شيفت 6000ج . شارع رئيسى وحيوى جدا وبجوار عيادات . فيصل – الجيزة مطلوب ( 2 مليون و800 ألف ج ) للتواصل ت / 01004610799
Contact The Advertiser:
Contact Name: Yassin
Telephone: 01004610799

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: شارع رئيسى- فيصل
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: 2,800,000 Pound
Posting Date: 31/10/2023
Ad Number: 2247909
Send a message to the advertiser Tell a Friend Add to Favourites
Send a message to the advertiser

More Ads Under Category:

Picture
Price
Posting Date
Ad Photo: صيدلية للايجار شارع رئيسى بمنطقة الهرم - in Giza Egypt

صيدلية للايجار شارع رئيسى بمنطقة الهرم

(For Rent)

- in Giza Egypt

. صيدلية تشطيب فاخر . ايجار 16 ألف . بشارع رئيسى بالهرم – الجيزة . شارع رئيسى وحيوى وكثافة سكانية.
Location:

Giza - Egypt
Category: 

16,000 Pound

15/10/2023
Ad Photo: صيدلية للبيع مؤجرة شارع رئيسى ببولاق الدكرور - in Giza Egypt

صيدلية للبيع مؤجرة شارع رئيسى ببولاق الدكرور

(For Sale)

- in Giza Egypt

. صيدلية 50م تشطيب فاخر . مؤجرة ب 11 ألف وزيادة 10% سنوى . تمليك وحصة بالارض . بها معمل وحمام وتك.
Location:

Giza - Egypt
Category: 

2,000,000 Pound

10/10/2023
Ad Photo: صيدلية للايجار بحدائق الاهرام البوابة الثالثة - in Giza Egypt

صيدلية للايجار بحدائق الاهرام البوابة الثالثة

(For Rent)

- in Giza Egypt

صيدلية 60م تشطيب حديث معمل وحمام وتكييف ونت ايجار 6 ألاف كثافة سكانية راقية وقوة شرائية البوابة ا.
Location:

Giza - Egypt
Category: 

6,000 Pound

23/8/2023
Ad Photo: صيدلية للايجار بالعشرين فيصل شامل المدير - in Giza Egypt

صيدلية للايجار بالعشرين فيصل شامل المدير

(For Rent)

- in Giza Egypt

صيدلية 30م مجهزة مغلقة من شهرين اخر شيفت لها 2500ج ايجار 7 ألاف شامل المدير كثافة سكانية جامدة ش.
Location:

Giza - Egypt
Category: 

7,000 Pound

17/8/2023
Classifieds powered by Galileo Site Manager ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager