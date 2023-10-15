صيدلية للبيع شغالة

(For Sale)
|. صيدلية 40م تمليك وحصة بالارض . تشطيب حديث ومعمل وحمام و تكييف وصندلة وكاميرات . شغالة من 3 شهور شيفت 6000ج . شارع رئيسى وحيوى جدا وبجوار عيادات . فيصل – الجيزة مطلوب ( 2 مليون و800 ألف ج ) للتواصل ت / 01004610799
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|Yassin
|Telephone:
|01004610799
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|شارع رئيسى- فيصل
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|2,800,000 Pound
|Posting Date:
|31/10/2023
|Ad Number:
|2247909
16,000 Pound
2,000,000 Pound
6,000 Pound
7,000 Pound