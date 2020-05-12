صيدلية للبيع شغالة شيفت 10 ألاف

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صيدلية تمليك 70م حصة بالارض شغالة شيفت 10 ألاف فيها بضاعة ب 550 ألف تقريبا شارع رئيسى وحيوى جدا بالجيزة مطلوب ( 4 مليون ج ) للتواصل ت / 01094979644 ت/ 01004610799
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: yassin
التليفون: 01004610799

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع رئيسى وحيوى- حى الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/5/2020
رقم الإعلان: 2059407
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