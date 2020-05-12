صيدلية للبيع شغالة شيفت 10 ألاف

صيدلية تمليك 70م حصة بالارض شغالة شيفت 10 ألاف فيها بضاعة ب 550 ألف تقريبا شارع رئيسى وحيوى جدا بالجيزة مطلوب ( 4 مليون ج ) للتواصل ت / 01094979644 ت/ 01004610799