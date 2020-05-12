صيدلية للبيع شغالة شيفت 10 ألاف

(للبيع)
|صيدلية تمليك 70م حصة بالارض شغالة شيفت 10 ألاف فيها بضاعة ب 550 ألف تقريبا شارع رئيسى وحيوى جدا بالجيزة مطلوب ( 4 مليون ج ) للتواصل ت / 01094979644 ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|شارع رئيسى وحيوى- حى الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059407
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