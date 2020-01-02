صيدلية للبيع شغالة شارع رئيسى أمام مستشفى

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صيدلية تمليك 40م تشطيب حديث شغالة بدون أهتمام شيفت 4 الاف امامها مستشفى وشارع رئيسى بفيصل ( مطلوب مليون و 500 الف ) للتواصل ت/ 01001680774 ت/ 01004610799 ت/01148309333
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: yassin
التليفون: 01004610799

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العنوان: - فيصل
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/1/2020
رقم الإعلان: 2047499
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