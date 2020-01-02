صيدلية للبيع شغالة بالعشرين فيصل

للبيع صيدلية 45م شغالة شيفت 3 ألاف قابل للزيادة مع الاهتمام منطقة أبراج وكثافة سكانية وشارع حيوى بالعشرين فيصل مطلوب 800 ألف - للتواصل ت/ 01001680774 ت/ 01004610799 ت/01148309333